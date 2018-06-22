Освальдо Ардилес: "Это худшая сборная в истории Аргентины"

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Освальдо Ардилес раскритиковал команду после поражения от Хорватии (0:3) в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2018. По его словам, сборная провалила чемпионат мира.

– Это напоминает хронику смерти команды, – написал в своем Твиттере Ардилес. – Это худшая сборная в истории Аргентины. Все идет еще от федерации футбола, которая сменила трех тренеров за год.

Многие игроки просто отбывали номер. Присутствие в сборной Аргентины не означает, что они элитные игроки. Многие из них даже не играют в стартовом составе в своих клубах. Весь статус сборной Аргентины просто выброшен за борт. Стыдно, потому что опытные игроки просто издевались над зрителями. Речь о Маскерано и Отаменди. Призываю, кстати, Отаменди извиниться за жуткий инцидент с Ракитичем, которого он ударил.

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