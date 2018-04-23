Основатель "митьков" распишет кота-футболиста к ЧМ-2018

Петербургский художник, основатель движения "Митьки" Дмитрий Шагин распишет ростовую куклу кота-футболиста, сообщает spbdnevnik.ru. Акция даст начало проекту "Моя любовь - футбол и кот!". Он должен привлечь внимание любителей животных к чемпионату мира-2018.
Кот, расписанный Дмитрием Шагиным, станет первым из 33 котов, которые появятся в Петербурге перед Чемпионатом мира. Остальные 32 кота (по количеству стран-участниц Чемпионата мира) будут расписаны студентами художественных училищ и учащимися детских художественных школ.
Дополнительная информация
https://spbdnevnik.ru/news/2018-04-23/dmitriy-shagin-raspishet-kotafutbolista-v-preddverii-chm2018