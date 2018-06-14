Оскар Табарес: "Буду очень рад увидеть Салаха на поле. Это же чудо!"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу чемпионата мира против Египта, пожелал здоровья главной звезде соперника Мохамеду Салаху.

– Травма Салаха в такой момент – большая неудача, - сказал Табарес. - И буду очень рад, что если случится чудо и он сыграет против нас, потому что он большой игрок. Ну, а нам, конечно, следует быть настороже и постараться не дать ему проявить свои сильные стороны. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Египет - Уругвай: чемпионат мира по футболу, 15 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)

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