Организация Sport for All просит ФИФА строже наказать Виду

Международная организация Sport for all, которая является участником FARE, подготовила письмо к ФИФА с призывом применить санкции к отдельным игрокам за поведение на ЧМ-2018. Это касается, в частности, защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который со своей командой занял второе место.

После матча со сборной России Вида сказал на видео "слава Украине", а Огнен Вукоевич добавил, что эта победа для киевского "Динамо" и для Украины. После этого защитник был предупрежден, а бывший игрок команды был исключен из состава делегации. Игроки сборной Швейцарии Джердан Шачири и Гранит Джака после игры с Сербией показали руками орла - символ Албании, за что были оштрафованы.

– Подобные инциденты недопустимы. Все понимают, что эмоции зашкаливают, но это не должно служить оправданием. Поэтому мы подготовили письмо в ФИФА с просьбой применить более жесткие меры в отношении конкретных лиц, – цитируют "Известия" главу организации Sport for all Янис Кузинс. – Домагоя Виду необходимо оштрафовать за подобные лозунги. В случае с швейцарскими футболистами я считаю, что они должны быть дисквалифицированы на несколько матчей. С их стороны это была очевидная провокация, которая могла усилить раздор между народами и вызвать стычки между болельщиками.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.