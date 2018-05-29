Опрос: половина россиян будет следить за ЧМ-2018, в победу сборной России верят 6 процентов

Каждый второй россиянин будет следить за чемпионатом мира-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на исследование компании Mediascope. В победу сборной России верит всего 6 процентов населения.

"Согласно полученным данным, каждый второй россиянин в возрасте от 12 до 64 лет собирается следить за чемпионатом мира по футболу 2018 (54 процента), треть еще сомневается (30 процентов)", - говорится в исследовании.

Проведение чемпионата выпадает на сезон отпусков и дач, поэтому 33 процента из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5 процентов сказали, что специально взяли отпуск, что смотреть игры. Из тех, кто планирует следить за событием, 80 процентов планируют делать это у экранов телевизоров, 63 - за компьютером или ноутбуком, 43 - с мобильных устройств, а 21 планируют посетить матчи на стадионе.

За игрой сборной России будут следить 87 процентов респондентов, проявивших интерес к турниру. Сборные Бразилии (40 процентов), Германии (37), Англии (21), Испании (20) и Аргентины (16) также интересны россиянам.

Наилучшие шансы на победу по версии россиян - у бразильцев (23 процента) и действующих чемпионов немцев (21).

В том, что российская команда сможет выйти из своей группы, уверены 47 процентов опрошенных, 10 считают, что она выйдет в полуфинал, 8 - сыграет в финале, и только 6 процентов верят, что сборная России возьмет трофей. В целом победы сборной России на ЧМ-2018 важны для 71 процента россиян.

В том, что ЧМ-2018 будет иметь скорее положительные последствия для городов проведения матчей и страны в целом, уверены 59 процентов россиян. По мнению опрошенных, чемпионат благоприятно скажется на инфраструктуре (дороги, отели) в городах-хозяйках турнира (61 процент) и привлечет туда туристов (60). Также проведение чемпионата позволит повысить уровень сервиса в городах проведения матчей (40) и поднять престиж России в мире (39). Около четверти граждан считают, что чемпионат положительно скажется на развитии футбола в России (28) и укрепит народный дух (24). В качестве возможных негативных последствий отмечают неудобства для жителей городов проведения матчей (27) и подорожание жизни в этих городах (26).

Онлайн-опрос проводился с 11 по 20 мая среди жителей городов России с населением от 100 тысяч человек, в нем участвовали 1002 респондента в возрасте от 12 до 64 лет, погрешность составляет от 1,3-3 процента.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь