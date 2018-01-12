Опоры "Самара Арены" получили положительное заключение

Стадион чемпионата мира-2018 в Самаре получил положительное заключение по состоянию опорных конструкций, сообщает Welcome 2018. В четверг на стройплощадке стадиона прошло выездное совещание под председательством первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого. Был детально рассмотрен ход работ по строительству самарского стадиона.

"Проведено комплексное обследование опорных конструкций стадиона экспертами Московского государственного строительного университета. Получено положительное заключение по устойчивости, запасу прочности конструкции, по всем характеристикам металла. Результаты обследования переданы в Ростехнадзор", - говорится в сообщении правительства Самарской области.

- Все графики соблюдаются, - сказал Ставицкий. - Все, что необходимо для завершения работ - выполняется. За регионом большая часть работ, нужно подготовить город, дороги, решить массу других вопросов. Уверен, что Самарская область справится со всеми своими обязательствами.

"Самара Арена" примет матчи группового турнира ЧМ-2018 Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Франция (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встречи 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).