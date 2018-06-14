ОМОНовцы не узнали Марадону и запретили проходить на парковку "Лужников"

Бойцы московского ОМОНа не узнали легендарного футболиста Диего Марадону и не стали пускать его на парковку "Лужников", сообщает "Р-Спорт". Ранее аргентинец посетил матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

Напомним, Марадона - чемпион мира в составе Аргентины 1986 года.