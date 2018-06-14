21:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ОМОНовцы не узнали Марадону и запретили проходить на парковку "Лужников"


Бойцы московского ОМОНа не узнали легендарного футболиста Диего Марадону и не стали пускать его на парковку "Лужников", сообщает "Р-Спорт". Ранее аргентинец посетил матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

Напомним, Марадона - чемпион мира в составе Аргентины 1986 года.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180614/1138008447.html

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