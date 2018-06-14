ОМОНовцы не узнали Марадону и запретили проходить на парковку "Лужников"

Бойцы московского ОМОНа не узнали легендарного футболиста Диего Марадону и не стали пускать его на парковку "Лужников", сообщает "Р-Спорт". Ранее аргентинец посетил матч открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).
Напомним, Марадона - чемпион мира в составе Аргентины 1986 года.
Мощь. ОМОН не признал Марадону и не пускал к парковке... pic.twitter.com/w4YhX1J2Gq– Семён Галькевич (@galkevich32) 14 июня 2018 г.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180614/1138008447.html