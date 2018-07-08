Оливье Жиру: "Покажу Анри, что он выбрал не тот лагерь"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассчитывает, что в полуфинале ЧМ-2018 удастся обыграть Бельгию. При этом в тренерском штабе бельгийцев работает легендарный французский форвард Тьерри Анри.

– Странно видеть его в противоположном лагере, – цитирует AFP Жиру. – Он здесь для того, чтобы учиться, прогрессировать в тренерском ремесле. Это легенда французского футбола, его все очень уважают. Конечно, я предпочел бы видеть его в нашей команде, послушать его советы. Но ревновать нет смысла.

Я не обижаюсь за его критику, которую он высказывал, работая на телевидении. Это было его работой. Моя же работа – хорошо играть и представлять сборную Франции. С гордостью покажу Анри, что он выбрал не тот лагерь. Для него это будет особенный матч.

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