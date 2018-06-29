Ольга Голодец: "Объекты ЧМ-2018 будут использовать для детского спорта"

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что объекты, построенные для проведения чемпионата мира-2018​, будут использоваться для развития детского спорта и культурных мероприятий. По ее словам, абсолютно на всех объектах предусмотрено развитие детского спорта.

– Есть серьезные наработки по использованию объектов ЧМ-2018, – цитирует "Р-Спорт" Голодец. – Есть стадионы, по которым все понятно. Есть стадионы, по которым не волнуемся на тему использования, "Зенит" "Лужники", "Спартак". Но по ряду стадионов вопрос существует, мы рассматриваем и календарь всех спортивных событий, и календарь культурных событий, потому что это важно. Спортплощадки открывают возможность для гастролей хороших групп, коллективов, которые собирают большие аудитории.

Мы базируемся на тех видах спорта, которые в конкретном регионе имеют развитие... Мы сосредотачиваемся на стадионах, по которым нужно построить хорошую федеральную программу, она готова как проект, мы ее обсуждаем в правительстве. Практически все стадионы будут в нее входить, кроме центральных: кроме "Спартака", "Лужников" и кроме "Зенита".

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