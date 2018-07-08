18:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Олег Веретенников: "В характеристиках Смолова ничего не изменится после незабитого пенальти"


Бывший нападающий "Ротора", один из лучших бомбардиров в истории российского футбола Олег Веретенников поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира РоссияХорватия (2:2, пен. 3:4) и выступил в защиту нападающего Федора Смолова, который не смог забить в серии послематчевых пенальти.

- Естественно, присутствует разочарование от результата вчерашней игры. Мне кажется, что наша сборная заслуживала выхода в полуфинал. Игра складывалась тяжело, но по-другому на таких стадиях крупных турниров и не бывает. Жаль, что вылетели именно так, по пенальти.

- Сейчас на Смолова обрушится шквал критики за незабитого пенальти. Справедливо?

- Я думаю, не стоит спускать на Федора всех собак. Промахи случаются у каждого футболиста, никто не застрахован от такой участи.

- Интерес к Смолову со стороны европейских клубов теперь пропадет?

- Не думаю, что интерес к Смолову пропадет. К тому же, скоро стартует чемпионат России, там у Федора будет возможность доказать свою состоятельность. В его характеристиках ничего не изменится после этого незабитого пенальти. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Россия - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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