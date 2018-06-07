Олег Тактаров: "Если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей"

Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Денис Глушаков и Игорь Денисов заслужили вызов в сборную России на чемпионат мира-2018. Глушаков не вошел в окончательную заявку, а Денисов из-за конфликта со Станиславом Черчесовым ни разу не вызывался в национальную команду с тех пор, как специалист ее возглавил.

- Только Глушаков и Денисов реально могут вести за собой коллектив и хотят побеждать, - сказал Тактаров. - Я понимаю, что это ребята сложные, но нужно искать взаимопонимание.

Алекс Фергюсон в свое время зарядил бутсой в Бекхэма, и ему стали тапочки носить. Если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова на встречу, обоим бы надавал "лещей" и сказал потом: "Ребята, вы нужны нашей сборной, и ради нее вы будете играть". Нам необходимы люди со своим мнением, которые могут завести команду. Если заставить их работать, наша средняя линия творила бы чудеса. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Тактарова //

Сборная России на чемпионате мира по футболу