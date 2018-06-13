Олег Блохин: "Желаю Месси выиграть чемпионат мира"

Бывший нападающий сборной СССР и киевского "Динамо" Олег Блохин выразил надежду, что Лионель Месси выиграет ЧМ-2018 в составе сборной Аргентины.

- Победа Аргентины на чемпионате мира в какой-то степени могла бы считаться исторической справедливостью?

- Аргентинцы давно не выигрывали, но все понимают, что главная справедливость касается Месси. По-моему, весь мир, затаив дыхание, ждет от Лионеля красивого завершения международной карьеры. А текущий чемпионат для него - последняя попытка уйти из сборной, выиграв все трофеи современности. Я бы желал ему победы: в конце концов, этого главного титула в личной коллекции у Месси пока нет.

- Испания, деклассированная четыре года назад, поднимется с колен?

- В этой команде слишком много изменений: ушли тренер и большинство игроков, зато удалось влить свежую кровь. Посмотрим, как она пройдет первый этап. Я уже говорил, что на стадии группового турнира тактику и стратегию сборные будут строить по-разному, исходя из своих задач, - цитирует Блохина "Спорт-Экспресс в Украине".

На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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