Около 800 болельщиков прибыли бесплатным поездом в Ростов на матч Корея - Мексика

Приблизительно 800 болельщиков прибыли сегодня утром в Ростов-на-Дону из Москвы на двух бесплатных поездах, чтобы посетить матч ЧМ-2018 между сборными Кореи и Мексики.

- В нашем поезде были только купейные вагоны, оборудованные кондиционерами, - цитирует бригадира поезда ТАСС. - Никаких жалоб на жару не было. Поезд сопровождали сотрудники безопасности, полиция, переводчики-волонтеры и медицинские работники. Повторюсь, добрались хорошо

‏Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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