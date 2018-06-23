14:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Около 800 болельщиков прибыли бесплатным поездом в Ростов на матч Корея - Мексика


Приблизительно 800 болельщиков прибыли сегодня утром в Ростов-на-Дону из Москвы на двух бесплатных поездах, чтобы посетить матч ЧМ-2018 между сборными Кореи и Мексики.

- В нашем поезде были только купейные вагоны, оборудованные кондиционерами, - цитирует бригадира поезда ТАСС. - Никаких жалоб на жару не было. Поезд сопровождали сотрудники безопасности, полиция, переводчики-волонтеры и медицинские работники. Повторюсь, добрались хорошо

‏Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Корея - Мексика

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5317539

К комментариям
2
Материалы других СМИ