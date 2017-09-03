Одил Ахмедов: "Либо победим Корею, либо надо закрыть футбол в Узбекистане"

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов надеется, что его команда сможет отобраться на чемпионат мира 2018 года, минуя стыковые матчи. Для попадания на мировое первенство в России команде Самвела Бабаяна необходимо в заключительном туре группы H обыграть Корею.

- Это наш последний шанс. Либо побеждаем Корею, либо надо закрывать футбол в нашей стране, - цитирует официальный сайт ФИФА Ахмедова. - Стыковые матчи? Мы уже проходили это четыре года назад. Набрали с корейцами равное количество очков, но из-за худшей разницы мячей оказались на третьей строчке. А после уступили в стыковых матчах Иордании. На этот раз мы хотим попасть на чемпионат мира напрямую, никаких стыков.

Они неудобный соперник, это факт. Но мы играем у себя дома, у нас есть долг перед болельщиками. И мы обязаны этот долг выполнить, у нас просто нет другого выбора. Думаю, поражение от Китая должно подхлестнуть ребят. У нас ведь крепкая сборная, нельзя так играть. Сложно побеждать, когда не забиваешь из убойных позиций. Сколько у нас было стопроцентных моментов в матче с Китаем? Такого подхода к игре быть просто не должно. Думаю, в Ташкенте мы покажем совсем другой уровень футбола. Дома нас устроит только победа.

Напомним, матч Узбекистан - Корея состоится 5 сентября, начало - 18.00 по московскому времени.