Одил Ахмедов: "Либо победим Корею, либо надо закрыть футбол в Узбекистане"

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов надеется, что его команда сможет отобраться на чемпионат мира 2018 года, минуя стыковые матчи. Для попадания на мировое первенство в России команде Самвела Бабаяна необходимо в заключительном туре группы H обыграть Корею.
- Это наш последний шанс. Либо побеждаем Корею, либо надо закрывать футбол в нашей стране, - цитирует официальный сайт ФИФА Ахмедова. - Стыковые матчи? Мы уже проходили это четыре года назад. Набрали с корейцами равное количество очков, но из-за худшей разницы мячей оказались на третьей строчке. А после уступили в стыковых матчах Иордании. На этот раз мы хотим попасть на чемпионат мира напрямую, никаких стыков.
Они неудобный соперник, это факт. Но мы играем у себя дома, у нас есть долг перед болельщиками. И мы обязаны этот долг выполнить, у нас просто нет другого выбора. Думаю, поражение от Китая должно подхлестнуть ребят. У нас ведь крепкая сборная, нельзя так играть. Сложно побеждать, когда не забиваешь из убойных позиций. Сколько у нас было стопроцентных моментов в матче с Китаем? Такого подхода к игре быть просто не должно. Думаю, в Ташкенте мы покажем совсем другой уровень футбола. Дома нас устроит только победа.
Напомним, матч Узбекистан - Корея состоится 5 сентября, начало - 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=9/news=%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%
Slim Taller
"Надо закрыть футбол в Узбекистане". Да уж.У этого гастарбайтера туговато с извилинами.
13:36
hyperion
С чего это Иран должен дарить сирийцам победу?
13:32
Boleijj protiv
Сирия победит Иран, и тогда Сирия будет на втором, Иран может подарить победу.
13:24