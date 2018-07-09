Нуну Гомеш: "Сборная России на ЧМ-2018 была очень сильной"

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш высоко оценил выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Россияне добрались до четвертьфинала турнира, где уступили Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

- Игры дома всегда являются преимуществом, - цитирует "Р-Спорт" Гомеша. - Хотя наверняка вся Россия и сами футболисты были удивлены и не ожидали от себя такого мощного выступления. До чемпионата мира сборная России не была так сильна и не числилась в фаворитах. Но победа над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в первой игре придала им сил и уверенности в себе. Я от души поздравляю сборную России, она была очень сильной!

Сборная России на чемпионате мира по футболу