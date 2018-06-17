Нордин Амрабат пропустит матч Португалия - Марокко

Полузащитник сборной Марокко Нордин Амрабат пропустит матч второго тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Португалии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу национальной федерации футбола. 31-летний хавбек, на клубном уровне выступающий за "Уотфорд", 15 июня во встрече с Ираном (0:1) получил сотрясение мозга.

Он провел в больнице одну ночь, после чего ему разрешили вернуться в расположение команды. Несмотря на это, не сможет участвовать в матчах как минимум одну неделю.

Матч Португалия - Марокко состоится 20 июня в Москве на стадионе "Лужники". В заключительной встрече группового турнира марокканцы встретятся с Испанией (Калининград, 25 июня).

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