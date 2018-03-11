Никита Симонян – британцам: "Если не будете участвовать на чемпионате мира, его проведут и без вас"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что нет ничего страшного в информации о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 в России со стороны ряда стран. По мнение руководителя, их место могут занять другие команды. Ранее сообщалось, что к бойкоту Великобритании могут присоединиться такие страны, как Австралия, Польша и Япония
– Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного, – цитирует RT Симоняна. – Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них… Я был на жеребьевке чемпионата мира 2 декабря 2010 года. И когда Йозеф Блаттер назвал Россию, то на сидевших там Дэвида Бекхэма и Бобби Чарльтона жалко было смотреть, они побелели. Но ведь политика ФИФА – развитие футбола во всем мире. У нас будет вся инфраструктура выстроена: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. У них-то уже все есть. Поэтому это не более чем эгоизм со стороны англичан. Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/490578-rfs-velikobritaniya-skripal-futbol
Нанаец
Beard Чего добились англичане за последние 50 лет? Понтов полно, а толку мало.
15:01
Don
Гуцул, да все приедут, не нервничай) Только ты попрыгунчик этого не увидишь, будешь перлы петьки и сестер кличек смотреть по своему зомбоящику) Да и зомбоящик свой поменьше смотри, может серого вещества в твоей тугой башке немножко появится попрыгунчик)
14:27
Beard
Понятно,что для Симоняна,члена КПСС с 1955 года,понятие "репутация" неведома.Главное не-то что не приедут англичане,поляки и другие,Важно почему не приедут.В 1980 Олимпиаду в Москве ведущие спортивные страны проигнорили из-за введения войск в Афганистан,после захвата спецназом КГБ СССР дворца "Тадж Бэк" и устранения от власти законного правителя Афганистана Амина.Теперь убийство гражданина Англии на территории Англи!Те же грабли!
13:52
pahom-17
а стоит ли объяснять прописные истины? несомненно другое, что все эти русофобы попытаются делать пакости на ЧМ...особенно будет усердствовать пресса...направление будет одно..в России все плохо, всем приезжающим плохо...фейки и притянутые ,, факты,, за уши...это все впереди, что нас ожидает...
12:29
Levbereg
Излучение Гаврилова-Черенкова Самый большой плюс - если не будет английских болельщиков. 12:18________________________Да ладно. Есть фанаты ( точнее их быдлячья часть), а есть болельщики. Все они бздят ехать к нам в Россию. В Волгограде, Нижнем Новгороде их могут..в общем понятно что могут. Но на Мамаевом Кургане они точно могут отхватить, если начнут как всегда пакостить.
12:23
Излучение Гаврилова-Черенкова
Самый большой плюс - если не будет английских болельщиков.
12:18
Levbereg
Еще бы были такие игроки сейчас в нашей сборной, как Никита Симонян в свое время- так вообще было бы отлично. Молодец Никита Палыч!
12:15
баламошка
Правильно!
11:59
NRG
Всё верно!
11:45