Никита Симонян – британцам: "Если не будете участвовать на чемпионате мира, его проведут и без вас"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что нет ничего страшного в информации о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 в России со стороны ряда стран. По мнение руководителя, их место могут занять другие команды. Ранее сообщалось, что к бойкоту Великобритании могут присоединиться такие страны, как Австралия, Польша и Япония

– Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного, – цитирует RT Симоняна. – Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них… Я был на жеребьевке чемпионата мира 2 декабря 2010 года. И когда Йозеф Блаттер назвал Россию, то на сидевших там Дэвида Бекхэма и Бобби Чарльтона жалко было смотреть, они побелели. Но ведь политика ФИФА – развитие футбола во всем мире. У нас будет вся инфраструктура выстроена: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. У них-то уже все есть. Поэтому это не более чем эгоизм со стороны англичан. Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа.