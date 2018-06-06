Никита Симонян: "Акинфеев на сегодняшний день лучший игрок сборной"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян назвал вратаря сборной России Игоря Акинфеева лучшим игроком команды, а также рассказал, в чем силен голкипер.
- Сильные стороны? Вообще, мне кажется, это реакция. Потом он очень хорошо владеет ударом и может с места или по катящемуся мячу отправить его на 60-70 метров, - заявил в Твиттере FIFAWorldCupRUS Симонян. - А главное - это его уверенность и его надежность. Он показал своей стабильной игрой, что на сегодняшний день это лучший футболист сборной. Чем еще импонирует Акинфеев, у него хорошие человеческие качества, в коллективе он является тем, кого все уважают.
Напомним, на предстоящем чемпионате мира-2018 Акинфеев будет капитаном сборной.
На мировом первенстве россияне сыграют в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).
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📹 Патриарх отечественного футбола Никита Павлович Симонян о капитане и одном из лидеров @teamrussia🇷🇺 Игоре Акинфееве:– Игорь Борунов, FIFA (@FIFAWorldCupRUS) 6 июня 2018 г.
🗣️ "Главное – его уверенность и надежность. Он является человеком, которого все уважают". №1⃣🧤 pic.twitter.com/eAAkmd8mc8
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