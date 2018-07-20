Нигерийские болельщики, застрявшие в Москве, отправляются на родину

Порядка 150 болельщиков сборной Нигерии проходят регистрацию на рейс до Абуджи в московском аэропорту Шереметьево, сообщила "СЭ" пресс-секретарь волонтерской организации "Альтернатива" Юлия Силуянова.

- Всех отправили в Шереметьево, - заявила Силуянова. – Сейчас они грузятся на борт. Их там минимум 150 человек, но, возможно, кто-то ожидал вылета в аэропорту. Министр гражданской авиации Нигерии прислал за соотечественниками Боинг-737, и вскоре история закончится.

Около двух недель нигерийцы, обманутые у себя на родине организаторами поездок на ЧМ-2018, ожидали вылета в московском регионе. Ночь с 14 на 15 июля многие из них провели под стенами посольства своей страны. До последнего времени они проживали в хостелах на севере столицы. Ранее их передвижения и коммуникация с властями осуществлялись представителями "Альтернативы". Борт для фанатов предоставлен после личного вмешательства президента Нигерии Мохаммаду Бухари.

Все они прибыли в Россию на чемпионат мира, однако их билеты на родину были аннулированы мошенниками, оформлявшими туры. Некоторые отдали около 300 долларов за оформление FAN-ID. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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