Неймар лучше Месси! Бразилия победила Коста-Рику на ЧМ-2018

Сегодня. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика – 2:0. Костариканец Кейлор НАВАС и бразилец НЕЙМАР. Фото AFP

Сборная Бразилии в матче ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге победила Коста-Рику (2:0).

Победу пятикратным чемпионам мира уже в добавленное время принес Филиппе Коутинью. Лидер бразильцев Неймар отличился на 90+7-й минуте.

На 77-й минуте голландский арбитр Бьерн Кайперс назначил пенальти после фола на Неймаре, но затем отменил свое решение после видеопросмотра.

Чемпионат мира-2018

Группа Е

Бразилия – Коста-Рика – 2:0 (0:0)

Голы: Коутинью, 90+1 (1:0). Неймар, 90+7 (2:0).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Миранда, Тиагу Силва, Марселу, Каземиру, Коутинью, Паулинью (Роберту Фирмину, 68), Виллиан (Дуглас Коста, 46), Габриэл Жезус (Фернандинью, 90+3), Неймар.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа (Кальво, 75), Гусман (Техеда, 83), Борхес, Венегас, Руис, Овьедо, Уренья (Боланьос, 54).

Предупреждения: Неймар, 81. Коутинью, 81. Акоста, 84.

Судьи: КАЙПЕРС, ван Рукел, Зейнстра (все Голландия).

ВАР: Маккели (Голландия). Диаш (Португалия), Флетчер (Канада), Гейгер (США).

22 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 19 градусов. 64 468 зрителей.

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