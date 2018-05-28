Неймар: "Испытываю страх, из-за того, что возвращаюсь на поле"

Нападающий сборной Бразилии Неймар признал, что еще не готов на 100 процентов. Форвард в последний раз выходил на поле в конце февраля, когда получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона.

– Физически я здоров, нога в порядке, – цитирует Sun Неймара. – Я приспосабливаюсь в нескольких аспектах. Еще чувствую дискомфорт, но это не беспокоит меня. Я еще не готов на 100 процентов, но это пройдет со временем. Это нормально, что я боюсь завершать некоторые движения. К этому нужно относиться спокойно. Есть много дней до первого матча на чемпионате мира. К нему я буду полностью готов.

Я готов играть, нет ничего, что могло бы остановить меня. Сегодня я испытываю страх, из-за того, что возвращаюсь на поле.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии в группе E сыграет с Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, стадион "Спартак", Москва).

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