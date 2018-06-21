Неманья Матич: "Швейцарцы мощнее команд, с которыми мы играли в отборочном турнире ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич - о предстоящем матче со сборной Швейцарии на ЧМ-2018.

- Конечно, мы очень хорошо знаем, что в случае победы добьемся очередного успеха – выхода из группы - и мы будем стараться, - цитирует серба "Р-Спорт". - Но все прекрасно понимают, что швейцарская команда – соперник не из легких, это настоящая угроза. Но у нас есть потенциал, мы можем сделать игру напряженной и держаться все 90 минут. Мы понимаем чего ожидать от завтрашнего матча. У Швейцарии много хороших игроков, но мы подготовлены. На футбольном поле мы уважаем друг друга, играем по установке нашего тренера. Я думаю, что швейцарцы мощнее команд, с которыми мы играли в отборочном турнире. Шакири - отличный игрок, я его хорошо знаю. Мы уважаем его, как игрока, но они знают, что у нас есть свои навыки. Мы достаточно хорошо понимаем, какой тактики придерживается соперник, и будем минимизировать свободное пространство на поле.

Матч Сербия – Швейцария состоится 22 июня в Калининграде и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018