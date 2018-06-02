Небензя и Зара презентовали ЧМ-2018 в ООН

В штаб-квартире ООН состоялась официальная презентация чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. В торжественной церемонии приняли участие постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и посол ЧМ-2018 певица Зара.

Гостям церемонии было предложено принять участие в лотерее, в которой разыгрывались сувениры, включавшие официальный мяч ЧМ-2018 Telstar 18, брошюру, содержащую всю информацию о первенстве, и талисман чемпионата - волка Забиваку. В числе победителей оказались дипломаты Алжира, Армении, Боливии, Германии, Индонезии, Казахстана, Китая, Лихтенштейна и Франции, подарки которым вручал постпред РФ.

Певица Зара исполнила несколько песен, включая "Это было давно", "Виноградная косточка" и "Нам нужна одна победа".

- Открою небольшой секрет, всем коллегам мы подарили майки их национальных сборных, с их именами и номером 10 у каждого на спине, с эмблемой чемпионата мира. Мы обязательно один раз за этот месяц придем в них в Совет Безопасности, - сказал Небензя.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь