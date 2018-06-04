22:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Назаров, Боярский, Светлаков и Кайков снялись в ролике к ЧМ. Видео

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Известные российские актеры Дмитрий Назаров, Михаил Боярский, Андрей Кайков и Сергей Светлаков снялись в видеоролике, приуроченном к чемпионату мира в России. Напомним, что артисты являются болельщиками "Спартака", "Зенита", ЦСКА и "Локомотива" соответственно.

По сценарию знаменитости едут в поезде "Красная стрела" из Москвы в Петербург на матч чемпионата мира. Постепенно у них начинается яростный спор на фанатской почве, однако в конце клипа они объединяются, чтобы поддержать сборную России.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (4)
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serzheo

Позитивненько))

22:57

баламошка

Норм)

22:57

L Osokin

Кайков конь? Других не было? Грушевского бы лучше позвали

22:48

Boleij protiv

Для дурдома видео записали, чтобы и там болели?

22:32

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