Назаров, Боярский, Светлаков и Кайков снялись в ролике к ЧМ. Видео

Известные российские актеры Дмитрий Назаров, Михаил Боярский, Андрей Кайков и Сергей Светлаков снялись в видеоролике, приуроченном к чемпионату мира в России. Напомним, что артисты являются болельщиками "Спартака", "Зенита", ЦСКА и "Локомотива" соответственно.
По сценарию знаменитости едут в поезде "Красная стрела" из Москвы в Петербург на матч чемпионата мира. Постепенно у них начинается яростный спор на фанатской почве, однако в конце клипа они объединяются, чтобы поддержать сборную России.
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ЧМ-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
serzheo
Позитивненько))
22:57
баламошка
Норм)
22:57
L Osokin
Кайков конь? Других не было? Грушевского бы лучше позвали
22:48
Boleij protiv
Для дурдома видео записали, чтобы и там болели?
22:32