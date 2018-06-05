Наталия Орейро считает, что Россия и Уругвай сыграют вничью на ЧМ-2018

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро дала свой прогноз на матч группового турнира ЧМ-2018 между Россией и Уругваем. Игра состоится 25 июня в Самаре.

- Делать прогноз очень сложно, я бы должна сказать - Уругвай, конечно, но посмотрим, как все сложится. Может быть, ничья, - приводит "Р-Спорт" слова Орейро. Также она в шутку добавила, что за такой прогноз "в Уругвае ее убьют".

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