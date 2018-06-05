16:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Наталия Орейро считает, что Россия и Уругвай сыграют вничью на ЧМ-2018


Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро дала свой прогноз на матч группового турнира ЧМ-2018 между Россией и Уругваем. Игра состоится 25 июня в Самаре.

- Делать прогноз очень сложно, я бы должна сказать - Уругвай, конечно, но посмотрим, как все сложится. Может быть, ничья, - приводит "Р-Спорт" слова Орейро. Также она в шутку добавила, что за такой прогноз "в Уругвае ее убьют".

Все о сборной России по футболу //
Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180605/1137673470.html

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!