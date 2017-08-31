Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш попросил футболку Сон Хын Мина после матча с Кореей

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после матча отборочного турнира чемпионата мира против Кореи (0:0) попросил футболку у нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина. Отметим, что ранее Кейруш несколько лет работал помощником Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед", возглавлял "Реал" и сборную Португалии. Его подопечными были такие футболисты, как Криштиану Роналду, Роналдо, Зинедин Зидан, Дэвид Бэкхем, Уэйн Руни и другие звезды футбола.

- Впервые за 36-летнюю карьеру я попросил футболку у игрока, - цитирует yonhapnews.co.kr Кейруша. - Сон - тот игрок, который нужен будет миру на чемпионате мира.

Напомним, что Иран досрочно пробился в финальную стадию чемпионата мира.