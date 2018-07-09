"Наказание справедливое. Вида и Вукоевич выбрали неправильный момент для публикации видео". Хорватский журналист - о санкциях к футболисту и функционеру

Томислав Дасович, корреспондент загребского издания Vecernji List, прокомментировал "СЭ" решение о санкциях в отношении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации команды, скаута киевского "Динамо" Огнен Вукоевича.



Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич отстранен Хорватским футбольным союзом от чемпионата мира и лишен аккредитации.

- Это справедливое наказание. Они выбрали неправильный момент для публикации видео, - отметил Дасович. - Но Вида и Вукоевич совсем не хотели проявить неуважение к России. (Игорь НОВИКОВ)

После победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, пен. - 4:3) Вида и Вукоевич записали ролик, в котором выкрикнули: "Слава Украине!"

Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной //

Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида - без санкций