На входе в казанскую фан-зону образовалась давка

Многие казанцы решили посмотреть матч чемпионата мира-2018 Россия - Египет в казанской фан-зоне. Однако большинство болельщиков не успели прийти к началу трансляции из Санкт-Петербурга из-за введенных на входе мер безопасности.

Полицейские устроили настолько тщательный досмотр, что обыскивали даже малолетних детей. В результате на входе образовалась давка.

На вход в фан-зону работают 8 ворот, на каждых из них по трое полицейских и одному сканеру. Болельщиков заставляют включать мобильные телефоны. Поток людей только прибывает, при этом сама фан-зона еще не заполнена даже на половину. (Артур ЕНИКЕЕВ)