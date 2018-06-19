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На входе в казанскую фан-зону образовалась давка

Казань. Фан-зона ЧМ-2018. Досмотр зрителей. Фото Артур ЕНИКЕЕВ, "СЭ"
Казань. Фан-зона ЧМ-2018. Досмотр зрителей. Фото Артур ЕНИКЕЕВ, "СЭ"

Многие казанцы решили посмотреть матч чемпионата мира-2018 Россия - Египет в казанской фан-зоне. Однако большинство болельщиков не успели прийти к началу трансляции из Санкт-Петербурга из-за введенных на входе мер безопасности. 

Полицейские устроили настолько тщательный досмотр, что обыскивали даже малолетних детей. В результате на входе образовалась давка. 

На вход в фан-зону работают 8 ворот, на каждых из них по трое полицейских и одному сканеру. Болельщиков заставляют включать мобильные телефоны. Поток людей только прибывает, при этом сама фан-зона еще не заполнена даже на половину. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Россия - Египет

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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