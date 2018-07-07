На улицах Бельгии праздник. Фото

Болельщики сборной Бельгии продолжают праздновать победу над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира-2018 (2:1). В Твиттере команды была опубликована фотография, на которой несколько сотен людей около театра в Брюсселе радуются выходу в полуфинал ЧМ-2018.
"Наслаждайтесь этой ночью", - говорится в сообщении.
Enjoy this night #BEL !– Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 6 июля 2018 г.
😍😍😍#REDTOGETHER #WorldCup #BRABEL. pic.twitter.com/3UoSDM1eOO
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