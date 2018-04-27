На первом матче на "Самара Арене" будут работать 385 волонтеров

385 волонтеров будут работать на "Самара Арене" на первом тестовом матче, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Игра состоится 28 апреля, "Крылья Советов" примут "Факел" в рамках первенства России в ФНЛ.

"Всего в первом тестовом матче примут участие 385 волонтеров, в число которых вошли 245 волонтеров оргкомитета "Россия-2018" и 140 городских волонтеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры прошли предварительное обучение, они будут работать на самом стадионе и прилегающей к нему территории по 15 функциональным направлениям.

- Среди них – взаимодействие со СМИ, работа со зрителями, помощь телерадиовещателям и другое. Основная наша задача – радушная встреча болельщиков и гостей, помощь в ориентировании на стадионе, прилегающей территории и решении возникающих вопросов, - сказала ведущий специалист оргкомитета "Россия-2018" Юлия Чигарева.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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