На митинг в поддержку Наингголана пришло 23 человека вместо заявленных 9 тысяч

23 человека пришло на акцию в поддержку полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана, который не попал в расширенную заявку сборной Бельгии на чемпионат мира. После этого футболист решил завершить выступления за национальную команду.

В Фейсбуке на акцию в поддержку Наингголана подписались девять тысяч человек, однако в итоге протестовать против решения главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса пришли лишь пара десятков активистов с плакатами.

- Я и не ожидал, что придут восемь тысяч человек, но рассчитывал хотя бы на несколько сотен, - заявил организатор митинга Вилли Мауденс. - Но все рад, что я здесь. Я сделал то, что мне подсказывало сердце.

Отметим, что помимо митинга в сети появилась петиция с требованием взять полузащитника на мировое первенство. На сегодняшний день ее подписали 35 тысяч человек.