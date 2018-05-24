На чемпионат мира в Россию приедут около 10 тысяч британцев

Около 10 000 британских болельщиков приедут в Россию на чемпионат мира, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве Соединенного Королевства. По данным издания, Великобритания активно сотрудничала с Россией при подготовке к мировому первенству.

- Мы ожидаем, что около 10 тысяч граждан Великобритании приедут в Россию на чемпионат мира, - заявил представитель посольства. - Глава футбольной полиции Великобритании Марк Робертс посетил Россию дважды за последний год. Делегация британской полиции приезжала в Россию во время матчей Кубка конфедераций в июле прошлого года.

Напомним, англичане сыграют в группе G со сборными Панамы, Туниса и Бельгии.

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