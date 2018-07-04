Мужчина сделал предложение девушке на стадионе перед решающим пенальти матча Испания - Россия

Российская журналистка Мария Командная в своем Твиттере рассказала, что ее друг сделал своей девушке предложение прямо на стадионе во время матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания - Россия, перед решающим пенальти. Россияне выиграли игру (1:1, пенальти - 4:3) и в четвертьфинале сыграют с Хорватией.

"Сейчас решается судьба России и Испании. И в том числе решается моя судьба. Потому что неважно, проиграет Россия или выиграет. Я, Мариш, хочу быть с тобой и в радости, и в горе. Выходи за меня замуж", - сказал мужчина своей возлюбленной. Судя по концовке ролика, она ответила согласием.

"Прямо перед решающим пенальти в матче Россия – Испания мой друг сделал предложение моей подруге. И это так классно, так счастливо! Они живут в Нью-Йорке, уезжали в Москву герлфренд и бойфренд, а вернулись женихом и невестой!" - прокомментировала Командная видео.

Прямо перед решающим пенальти в матче Россия – Испания мой друг сделал предложение моей подруге. И это так классно, так счастливо! Они живут в Нью-Йорке, уезжали в Москву гёрлфренд и бойфренд, а вернулись женихом и невестой! ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/77VMMUqf4G – Мария Командная (@komandnaya) 4 июля 2018 г.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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