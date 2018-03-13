Мутко призвал не обращать внимание на возможность бойкота Англией ЧМ-2018

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил "СЭ", что политизировать обстановку вокруг чемпионата мира 2018 года не имеет никакого смысла.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
– Какова ваша реакция на заявление Мэй? – вопрос Мутко.
– Какой может быть реакция... Мы полностью открыты. Чемпионат принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла.
А приезжать на турнир или нет – дело каждого человека, каждого политика. Если не хотят приезжать – это их право. Но мы в любом случае исходим из того, что футбол должен быть вне политики. В конечном итоге, чемпионат мира проводится для болельщиков, для команд, а искать какие-то поводы для политизации – бессмысленно.
– Вам не кажется, что англичане только и делают, что ищут такие поводы?
– Мне так уже давным-давно кажется. И обращать внимание на это нет никакого смысла. Любые поводы ищутся, чтобы что-то причинить России... А мы занимаемся важным делом – готовимся к чемпионату мира по футболу. Это праздник для болельщиков, для команд. А кто приедет, как приедет – личное дело каждого.
Мы будем продолжать готовиться и выполнять взятые на себя обязательства. Чемпионат мира ждут миллионы. Продажно уже 1 миллион 300 тысяч билетов. Из них около 20 тысяч выкупили британские болельщики. И я не думаю, что им важно, будут ли присутствовать на матчах политики. Их интересуют сборные. (Илья АНДРЕЕВ)
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).
В Англии опять грозят бойкотом ЧМ-2018. В чем дело? //
Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет!
novic
Нервная реакция Кремля на отравление Скрипаля говорит сама за себя.
16:54
novic
Приостановленный завякал.
16:52
PitersS
Наша неумная пресса и такие же политики реагируют на каждый провокационный пук расстроенного чужого желудка. Вообще-то среди умных и тактичных людей принято не замечать такие проявления слабости и, проветрив помещение, заниматься делом. Ради трех копеек и неумного пиара они будут писать и говорить, даже, то, что компрометирует страну и придает написанному желтый оттенок.
15:25
Спартач и че?
только не этот чувак. мутко отстань от спорта иди замок себе строй воруй гденить только от спорта отсань
15:23
Neuturungal
Я не уверен, что это сделали бритиши, и уж конечно негодяй Скрипаль - это не их "собственный народ". Бывший предатель из особистов, ставший потом мафиозной шестеркой, и его немолодая дочь, непоятно кем работавшая, вполне могли стать жертвой криминальных разборок. Рука Кремля тут, конечно, ни при чем (мщением бывшим предателям в Российском государстве заниматься некому, незачем и некогда), но и участие МИ-6 - далеко не факт. Хотя конечно им это дело выгодно, уж очень здорово оно вписывается в пропагандистский миф Свободного Мира о том, что при ВВП в России возродилась империя со всеми ее былыми замашками. Так версию МИ-6 со счетов сбрасывать не надо.
15:16
andrtsch
мы предпочитаем не обращать внимания на словоблудие мутко.........
15:14
higagy
Это он так говорит, потому что английский так и фром хиз харт.
15:13
Don
avguskov, чё боярышника обпился? Все приедут и всё пройдёт как надо, меньше зомбоящик смотри и ненужные СМИ читай, может мысли в правильную сторону сформируются)
15:11
El_tempo
Бритиши совсем с катушек съехали! Мало им Сирии уже начали собственный народ травить ради провокации
15:02
avguskov
Уже призывали не обращать внимания на фильмы и публикации о допинге, на угрозы про Олимпиаду... Не думаю, что у всех такая же короткая память. Просто г-н Мутко не знает, что делать, поэтому и предлагает не реагировать. Только сейчас всё может быть гораздо сложнее и хуже, и одним футболом е ограничится. А что до футбола, то ФИФА бы надо заранее предупредить занявших в группе следующее за Англией место, чтобы готовились, или даже попросить Англию поскорее чётко и однозначно определить свою позицию, чтобы те, кто поедет вместо них (а вспомните ка Данию!) заранее подготовились, в том числе и в плане виз.
15:01
крылья2010
Российские болельщики призвали не обращать внимание на Мутко...
14:51
shur
Политики пусть дома сидят, а футболистам и нормальным болельщикам мы всегда рады.
14:39