Мутко на английском языке пригласил иностранцев на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко пригласил иностранных гостей на чемпионат мира-2018 словами "Welcome to Russia" ("Добро пожаловать в Россию").
- Добро пожаловать, welcome to Russia, - цитирует ТАСС слова Мутко. - Вся инфраструктура… стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Тот-Ёще-Иксперд
Данный индивидуум сейчас как замутит стройку века,вся Россия ахнет...ага
17:18
w77ww
«Для подъема строительная отрасль России нуждается в хорошем допинге», – прокомментировал Мутко свое назначение на должность вице-премьера по строительству в правительстве Медведева»
17:12
bvb1987
фром май джо харт)
17:04
баламошка
Молодец! Требую продолжения банкета! Пусть теперь на испанском, арабском и т.д. всех приглашает. виваламексика/бомбаакбар/харакириикебана/шайзми/белачеловеканямням/велкомтураша!)
16:54
Одержимый
Мутко непотопляемый)
16:53
загадочный лысый ассятин
Господи, ну какой ему "английский"??? ОН и по русски говорить грамотно не умеет, как бедные журналисты не пытаются корректировать / расшифровывать его опусы... Ну что вот значит::: ""....стадионы, тр. площадки, отели, базы размещения команд полностью ЗАВЕРШЕНЫ...""????????????????
16:46
СаШа БуБнов С Нами
и вконце добавил: London is the Capital of Great Britain
16:45