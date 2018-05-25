16:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мутко на английском языке пригласил иностранцев на ЧМ-2018

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко пригласил иностранных гостей на чемпионат мира-2018 словами "Welcome to Russia" ("Добро пожаловать в Россию").

- Добро пожаловать, welcome to Russia, - цитирует ТАСС слова Мутко. - Вся инфраструктура… стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 

Все о ЧМ-2018 - здесь

Дополнительная информация

http://tass.ru/pmef-2018/articles/5235064

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Тот-Ёще-Иксперд

Данный индивидуум сейчас как замутит стройку века,вся Россия ахнет...ага

17:18

w77ww

«Для подъема строительная отрасль России нуждается в хорошем допинге», – прокомментировал Мутко свое назначение на должность вице-премьера по строительству в правительстве Медведева»

17:12

bvb1987

фром май джо харт)

17:04

баламошка

Молодец! Требую продолжения банкета! Пусть теперь на испанском, арабском и т.д. всех приглашает. виваламексика/бомбаакбар/харакириикебана/шайзми/белачеловеканямням/велкомтураша!)

16:54

Одержимый

Мутко непотопляемый)

16:53

загадочный лысый ассятин

Господи, ну какой ему "английский"??? ОН и по русски говорить грамотно не умеет, как бедные журналисты не пытаются корректировать / расшифровывать его опусы... Ну что вот значит::: ""....стадионы, тр. площадки, отели, базы размещения команд полностью ЗАВЕРШЕНЫ...""????????????????

16:46

СаШа БуБнов С Нами

и вконце добавил: London is the Capital of Great Britain

16:45

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