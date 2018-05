Мутко на английском языке пригласил иностранцев на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко пригласил иностранных гостей на чемпионат мира-2018 словами "Welcome to Russia" ("Добро пожаловать в Россию").



- Добро пожаловать, welcome to Russia, - цитирует ТАСС слова Мутко. - Вся инфраструктура… стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

