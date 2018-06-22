Муса – лучший бомбардир ЧМ среди футболистов, когда-либо игравших в РФПЛ

Ахмед Муса оформил дубль в матче с Исландией (2:0) и довел свой бомбардирский счет на чемпионатах мира до четырех мячей. Нигериец, долгое время выступавший за ЦСКА, вырвался в лидеры по числу голов на чемпионатах мира среди футболистов, выступавших в клубах российской премьер-лиги.
По три мяча имеют на своем счету японец Кейсуке Хонда и камерунец Самюэль Это’О.
Среди выступавших чемпионате СССР лидируют Олег Саленко (6 голов) и Валентин Иванов (5). (Илья АНДРЕЕВ, Кирилл БУРДАКОВ)
Игроки российских клубов, забившие на чемпионатах мира более двух голов
|
Игрок
|
Команда
|
Клубы в России
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Ахмед МУСА
|
Нигерия
|
ЦСКА
|
2014, 2018
|
6
|
4
|
Кейсуке ХОНДА
|
Япония
|
ЦСКА
|
2010, 2014, 2018
|
8
|
3
|
Самюэль ЭТО’О
|
Камерун
|
Анжи
|
1998, 2002, 2010, 2014
|
9
|
3
|
Артем ДЗЮБА
|
Россия
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
2018
|
2
|
2
|
МАНИШЕ
|
Португалия
|
Динамо
|
2006
|
7
|
2
|
Ивица ОЛИЧ
|
Хорватия
|
ЦСКА
|
2002, 2006, 2014
|
8
|
2
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