23:51 22 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Муса – лучший бомбардир ЧМ среди футболистов, когда-либо игравших в РФПЛ


Ахмед Муса оформил дубль в матче с Исландией (2:0) и довел свой бомбардирский счет на чемпионатах мира до четырех мячей. Нигериец, долгое время выступавший за ЦСКА, вырвался в лидеры по числу голов на чемпионатах мира среди футболистов, выступавших в клубах российской премьер-лиги.

По три мяча имеют на своем счету японец Кейсуке Хонда и камерунец Самюэль Это’О.

Среди выступавших чемпионате СССР лидируют Олег Саленко (6 голов) и Валентин Иванов (5). (Илья АНДРЕЕВ, Кирилл БУРДАКОВ)

Игроки российских клубов, забившие на чемпионатах мира более двух голов

Игрок

Команда

Клубы в России

Турниры

Матчи

Голы

Ахмед МУСА

Нигерия

ЦСКА

2014, 2018

6

4

Кейсуке ХОНДА

Япония

ЦСКА

2010, 2014, 2018

8

3

Самюэль ЭТО’О

Камерун

Анжи

1998, 2002, 2010, 2014

9

3

Артем ДЗЮБА

Россия

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

2018

2

2

МАНИШЕ

Португалия

Динамо

2006

7

2

Ивица ОЛИЧ

Хорватия

ЦСКА

2002, 2006, 2014

8

2

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