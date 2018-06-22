Муса – лучший бомбардир ЧМ среди футболистов, когда-либо игравших в РФПЛ

Ахмед Муса оформил дубль в матче с Исландией (2:0) и довел свой бомбардирский счет на чемпионатах мира до четырех мячей. Нигериец, долгое время выступавший за ЦСКА, вырвался в лидеры по числу голов на чемпионатах мира среди футболистов, выступавших в клубах российской премьер-лиги.



По три мяча имеют на своем счету японец Кейсуке Хонда и камерунец Самюэль Это’О.

Среди выступавших чемпионате СССР лидируют Олег Саленко (6 голов) и Валентин Иванов (5). (Илья АНДРЕЕВ, Кирилл БУРДАКОВ)

Игроки российских клубов, забившие на чемпионатах мира более двух голов

Игрок Команда Клубы в России Турниры Матчи Голы Ахмед МУСА Нигерия ЦСКА 2014, 2018 6 4 Кейсуке ХОНДА Япония ЦСКА 2010, 2014, 2018 8 3 Самюэль ЭТО’О Камерун Анжи 1998, 2002, 2010, 2014 9 3 Артем ДЗЮБА Россия Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 2018 2 2 МАНИШЕ Португалия Динамо 2006 7 2 Ивица ОЛИЧ Хорватия ЦСКА 2002, 2006, 2014 8 2

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