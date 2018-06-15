Mundo Deportivo - о Головине: "Его игра - концерт"

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин стал настоящей звездой вчерашнего матча против Саудовской Аравии, пишет испанская газета Mundo Deportivo. Издание считает, что стоимость 22-летнего хавбека существенно повысится после чемпионата мира-2018.

- Головин устроил игровой концерт во вчерашнем матче, - пишет Mundo Deportivo. - Он сражался со всеми, забил отличный гол и отдал две результативные передачи, став настоящей звездой встречи. У "Ювентуса" появятся серьезные конкуренты в борьбе за этого футболиста.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Александр Головин забил мяч и сделал две голевые передачи в этой игре.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу