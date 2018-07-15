17:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Моуринью сделал прогноз на финал ЧМ-2018


Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью считает, что в финале чемпионата мира нет фаворита. В заключительном матче турнира сыграют сборные Франции и Хорватии.

Финал – это один матч, сегодня всё решится, - цитирует RT Моуринью. - Франция считается фаворитом в силу традиций, к тому же она больше отдыхала, меньше играла. Но Хорватия сделала то, что никто не мог предугадать, футболисты показали правильную психологию, свою командную гордость. Эти качества могут помочь побороть усталость. Сегодня я не буду никого называть фаворитом, его не будет.

 Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Франция - Хорватия

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/536606-mourinyu-net-favorita

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