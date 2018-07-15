Моуринью сделал прогноз на финал ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что в финале чемпионата мира нет фаворита. В заключительном матче турнира сыграют сборные Франции и Хорватии.

- Финал – это один матч, сегодня всё решится, - цитирует RT Моуринью. - Франция считается фаворитом в силу традиций, к тому же она больше отдыхала, меньше играла. Но Хорватия сделала то, что никто не мог предугадать, футболисты показали правильную психологию, свою командную гордость. Эти качества могут помочь побороть усталость. Сегодня я не буду никого называть фаворитом, его не будет.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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