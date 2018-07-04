Моуринью против симуляций на ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен тем, что футболисты часто симулируют на чемпионате мира-2018. По его мнению, в каждой команде на ЧМ найдется по симулянту.

- Слишком много внимания приковано к Неймару​ и его действиям, - цитирует RT Моуринью. - Ладно бы это происходило только с ним, но в каждой команде найдется по симулянту, все оказывают давление на судей. Все выпрашивают карточки, нарушения, пенальти. Футбол теряет в качестве из-за этого, практически в каждом матче мы видим подобное, и это происходит на глазах миллионов людей.

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