Москва за время ЧМ-2018 заработала 13 миллиардов рублей, наполовину окупив стадион "Лужники"

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24" сообщил следующее: бюджет столицы во время проведения чемпионата мира пополнился на 13 миллиардов рублей. При этом, по его словам, общий заработок города составил порядка 19 миллиардов, а всего приехавшие на ЧМ-2018 иностранные болельщики потратили в Москве 96,6 миллиарда рублей.

– Около 13 миллиардов рублей заработал бюджет города Москвы. С чем это сравнить? Стадион "Лужники" нам обошелся в 25 миллиардов. Это на самом деле один из самых дешевых по стоимости стадионов в мире такого класса, – отметил Собянин, уточнив, что более половины стоимости стадиона окупилась за счет туристов.