Московских барменов, таксистов и персонал отелей бесплатно обучат английскому к ЧМ-2018

Представители малого бизнеса Москвы могут пройти бесплатные курсы английского языка в преддверии чемпионата мира-2018, сообщает "Интерфакс". Организует курсы департамент науки, промышленной политики и предпринимательства столицы. Пройти их смогут бармены, таксисты и персонал гостиниц.
Обучение будет проходить с февраля по май. За это время участники освоят базовую лексику и шаблоны общения, а также закрепят полученные языковые знания с помощью моделирования ситуаций.
Рассматривается возможность создания бесплатных курсов по английскому языку и для предпринимателей, имеющих в Москве небольшие объекты торговли.
В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия (16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).
"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Туниса
- сборная Сенегала
crazysun78
вот тем, кто выучит английский, как назло будут попадаться одни немцы и французы... )
20:04 22 февраля
shpasic
фром май харт.
19:47 22 февраля
Thomas_Boy_
Их бин Гоги. Ай эм спик инглиш вери вэл!
19:31 22 февраля
баламошка
Теперь будут знать 2 языка: кавказский и кавказский английский)
19:00 22 февраля