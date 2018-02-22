Московских барменов, таксистов и персонал отелей бесплатно обучат английскому к ЧМ-2018

Представители малого бизнеса Москвы могут пройти бесплатные курсы английского языка в преддверии чемпионата мира-2018, сообщает "Интерфакс". Организует курсы департамент науки, промышленной политики и предпринимательства столицы. Пройти их смогут бармены, таксисты и персонал гостиниц.

Обучение будет проходить с февраля по май. За это время участники освоят базовую лексику и шаблоны общения, а также закрепят полученные языковые знания с помощью моделирования ситуаций.

Рассматривается возможность создания бесплатных курсов по английскому языку и для предпринимателей, имеющих в Москве небольшие объекты торговли.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия (16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).