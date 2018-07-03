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Московские власти не против установки памятников Черчесову и Акинфееву

Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Председатель московской комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский прокомментировал возможность установки памятника главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и голкиперу Игорю Акинфееву. Он отметил, что такой вариант возможен, но считает эти разговоры преждевременными.

- До конца чемпионата еще время есть. Спорт есть спорт. Сегодня победа, а завтра – проигрыш, и все будут проклинать этих людей. Вдруг он (Акинфеев) гол пропустит? Я понимаю, что победа дорого стоит, но прям сразу памятник – немножко рано, до окончания. Тем более что у нас комиссия будет только в сентябре, - цитирует чиновника агентство "Москва".

При этом он отметил, что если обращения об установке монументов поступят в комиссию, то будут рассмотрены в соответствующем порядке.

- Яшину есть памятник в Москве и мемориальная доска на доме. Но это появилось после его смерти. Что касается при жизни – у нас пока не было в Москве таких памятников. Но если будут обращения, то мы не ограничены такой возможностью, - добавил Воскресенский

После матча 1/8 ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4) в социальных сетях начали появляться предложения поставить Акинфееву памятник. В частности, пользователи предлагали сделать монумент ноге вратаря. Также предлагали сделать памятник Черчесову в виде его усов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

 

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https://www.mskagency.ru/materials/2795306

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