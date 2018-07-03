Московские власти не против установки памятников Черчесову и Акинфееву

Председатель московской комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский прокомментировал возможность установки памятника главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и голкиперу Игорю Акинфееву. Он отметил, что такой вариант возможен, но считает эти разговоры преждевременными.

- До конца чемпионата еще время есть. Спорт есть спорт. Сегодня победа, а завтра – проигрыш, и все будут проклинать этих людей. Вдруг он (Акинфеев) гол пропустит? Я понимаю, что победа дорого стоит, но прям сразу памятник – немножко рано, до окончания. Тем более что у нас комиссия будет только в сентябре, - цитирует чиновника агентство "Москва".

При этом он отметил, что если обращения об установке монументов поступят в комиссию, то будут рассмотрены в соответствующем порядке.

- Яшину есть памятник в Москве и мемориальная доска на доме. Но это появилось после его смерти. Что касается при жизни – у нас пока не было в Москве таких памятников. Но если будут обращения, то мы не ограничены такой возможностью, - добавил Воскресенский

После матча 1/8 ЧМ-2018 Испания - Россия (1:1, по пенальти - 3:4) в социальных сетях начали появляться предложения поставить Акинфееву памятник. В частности, пользователи предлагали сделать монумент ноге вратаря. Также предлагали сделать памятник Черчесову в виде его усов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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