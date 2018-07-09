Молина заменил Йерро на посту спортивного директора Федерации футбола Испании

Известный в прошлом вратарь Хосе Франсиско Молина, выступавший за сборную Испании, "Депортиво" и "Атлетико", стал спортивным директором Федерации футбола страны, сообщает официальный сайт организации. Ранее этот пост занимал Фернандо Йерро.
Перед стартом чемпионата мира-2018 Йерро был назначен главным тренером сборной Испании. После вылета команды с турнира он покинул все посты в федерации. Контракт Молины начнет действовать с сегодняшнего дня. Другие детали сделки не указаны.
На ЧМ-2018 сборная Испании дошла до 1/8 финала, где не смогла обыграть сборную России (1:1, по пенальти - 3:4).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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OFICIAL | José Francisco Molina, nuevo director deportivo de la @RFEF. https://t.co/YYmfxIc6Fr#BienvenidoMolina pic.twitter.com/KWdBowIIZq– RFEF (@rfef) 9 июля 2018 г.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/