Молина заменил Йерро на посту спортивного директора Федерации футбола Испании

Известный в прошлом вратарь Хосе Франсиско Молина, выступавший за сборную Испании, "Депортиво" и "Атлетико", стал спортивным директором Федерации футбола страны, сообщает официальный сайт организации. Ранее этот пост занимал Фернандо Йерро.

Перед стартом чемпионата мира-2018 Йерро был назначен главным тренером сборной Испании. После вылета команды с турнира он покинул все посты в федерации. Контракт Молины начнет действовать с сегодняшнего дня. Другие детали сделки не указаны.

На ЧМ-2018 сборная Испании дошла до 1/8 финала, где не смогла обыграть сборную России (1:1, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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