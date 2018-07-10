Мирослав Ромащенко: "Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности"

Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко вновь ответил на критику главного тренера национальной команды со стороны Андрея Канчельскиса.

- Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был Настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах - это прискорбно, но обьяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая - это беда, - написал Ромащенко в своем Фейсбуке.

Ромащенко ответил Канчельскису

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