Мирослав Ромащенко: "Головин в 21 год еще немного стесняется своего нового статуса"

Первый помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко в интервью "СЭ" отметил, что уделяет особое внимание работе с молодым игроками. По его словам, 21-летнему полузащитнику Александру Головину нужно осознать свою истинную силу и использовать ее чаще.



– Вы дважды делали чемпионом дубль "Спартака". Помогает ли опыт работы с молодежью находить общий язык с теми же Чаловым, Ташаевым? Что вы делаете для того, чтобы они в сборной не зажимались?

– Это как раз моя работа. В частности – найти правильные моменты, чтобы пообщаться с игроками на разные темы, раскрепостить их. Когда футболист общается с тренером в спокойной обстановке на разные темы, это отвлекает его от мыслей о нынешней работе. И во время тренировок мы уделяем молодым много внимания. После неудачного действия успокаиваешь. Парень услышит – и плечи расправляет.

С Ташаевым легче – он нас знает, мы в "Динамо" работали. С Чаловым тоже начинаем общаться, но нельзя сразу на человека наседать. Моя задача – сократить дистанцию до такой грани, чтобы он в общении со мной чувствовал себя так же, как с игроком, который на несколько лет старше.

– То есть ваша задача – стать для Чалова Игнашевичем?

– Даже кем-то помладше (улыбается).

– Согласитесь с тем, что их одноклубник Головин за последний год вышел на совершенно новый уровень, и на него теперь должна быть сделана ставка?

– Соглашусь. Он обладает качествами, которые должны ему помочь стать лидером. В 21 год он еще немного стесняется своего нового статуса. Ему только нужно осознать свою истинную силу и использовать ее чаще, чем он это делает. (Игорь РАБИНЕР)

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