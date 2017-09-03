Мирча Луческу: "Арбитр должен извиниться перед сборной Турции"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Украины (0:2) отметил, что оба гола соперник забил не по правилам. По словам наставника, арбитр встречи должен извиниться перед его командой.

– Украинская команда очень хорошего уровня, неплохо держала мяч, была качественно подготовлена и заслуженно победила, - приводит "Динамомания" слова Луческу. - Нам же следовало сыграть более внимательно.

Также отмечу тот факт, что первый гол хозяева забили нам из офсайда, а второй – после того, как мяч пересек линию ворот. И это подтверждает видео, которое я пытался показать судье на телефоне. Он должен был извиниться. Может, нам забили бы в других эпизодах, но тем не менее… И еще арбитр не назначил пенальти в ворота соперника.

К сожалению, в турецких клубах выступает очень много легионеров, бывает, до девяти игроков в составе, и это сказывается на процессе формирования сборной Турции. Команда Украины укомплектована преимущественно игроками двух клубов, ей проще.