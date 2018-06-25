Министр спорта РФ: "Сейчас не имеет смысла предугадывать будущего соперника. Россия должна рассчитывать на собственные силы"

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборной России надо рассчитывать на себя, а не рассуждать о более подходящем сопернике по 1/8 финала чемпионата мира.

Сегодня россияне сыграют заключительный матч группового этапа против Уругвая, после чего определится их соперник по первой стадии плей-офф.

- Сейчас не имеет смысла предугадывать будущего соперника, у всех команд есть сильные и слабые стороны, - цитирует ТАСС Колобкова. - Нужно настраиваться на ближайший матч, а потом строить планы на следующую встречу, отталкиваясь от состояния игроков. Испания и Португалия - сильные соперники, та же команда Ирана демонстрирует зрелую игру. Мы должны рассчитывать на собственные силы.

Напомним, после двух игр группы Россия и Уругвай набрали по шесть очков, гарантировав выход в следующий раунд турнира. В 1/8 команды встретятся с двумя лучшими сборными группы В, где за выход борются Испания, Португалия и Иран.

Уругвай – Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара

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