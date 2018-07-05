22:34 5 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Миллионного посетителя фан-зоны в Петербурге встретит вице-губернатор


На Конюшенной площади в центре Петербурга фестиваль болельщиков ФИФА примет миллионного болельщика в день проведения матчей 1/4 финала чемпионата мира.

Как сообщает пресс-служба фан-зоны миллионного и миллион первого гостя будет ждать торжественная встреча с вице-губернатором Петербурга Владимиром Кирилловым. По расчетам организаторов это произойдет пятницу, 6 июля, около 16.00 по московскому времени.

Уругвай - Франция:  чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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