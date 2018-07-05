Миллионного посетителя фан-зоны в Петербурге встретит вице-губернатор

На Конюшенной площади в центре Петербурга фестиваль болельщиков ФИФА примет миллионного болельщика в день проведения матчей 1/4 финала чемпионата мира.
Как сообщает пресс-служба фан-зоны миллионного и миллион первого гостя будет ждать торжественная встреча с вице-губернатором Петербурга Владимиром Кирилловым. По расчетам организаторов это произойдет пятницу, 6 июля, около 16.00 по московскому времени.
Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)
Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
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