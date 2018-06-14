Михаил Боярский: "Упаси Бог, Россия сегодня проиграет. Съедят вместе с бутсами"

Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата мира между Россией и Саудовской Аравией (Москва, Лужники, 18.00).



- Ставлю на ничью. Почему? Я, конечно, поддерживаю внутренне сборную и желаю ей удачи, учитывая просьбу Дзюбы, который говорил, что не надо на них давить, мы постараемся сделать всё, что возможно, - говорит Боярский. - Но, конечно же, никаких иллюзий по поводу нашей команды, ни у кого нет.



Хорошая мина при плохой игре, это единственное на что способны и болельщики и игроки. Упаси Бог, они сегодня уступят - съедят вместе с бутсами сразу же, поэтому у футболистов безвыходное положение. Они должны побеждать, в крайнем случае, ничья, иначе это станет крахом российского футбола, окончательным и бесповоротным. С другой стороны, другого и ждать невозможно, он должен произойти. Выйдут из группы или не выйдут, вот о чем сейчас думают все болельщики.



Надо уметь драться, бороться, нужно помочь им в этом. Конечно, россияне будут поддерживать команду, но шансов никаких нет. Будем рассчитывать на Акинфеева, который, надеюсь, не пропустит, и Самедова, который, надеюсь, забьет. (Арман МКРТЯН)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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