Мидо: "В 1/8 финала Россия сможет дать бой Испании или Португалии"

Бывший нападающий сборной Египта Мидо после поражения его национальной команды от России (1:3) в матче чемпионата мира-2018 отметил в составе соперников Артема Дзюбу. Форвард полагает, что россияне заслуженно завоевали путевку в 1/8 финала домашнего турнира.

– К сожалению, ошибка в начале второго тайма сломала игру нашей сборной, – рассказал "Известиям" один из лучших игроков в истории египетского футбола Мидо. – В первом тайме мы на равных играли с Россией, но досадный автогол после перерыва добавил сопернику уверенности и заставил наших футболистов раскрываться, что привело к еще двум мячам в ворота Эль-Шенави. Кого бы я выделил персонально? Дзюба был очень хорош и постоянно напрягал наших защитников, участвовал в двух забитых голах. Могу только поздравить русских ребят с успехом – команда отлично подготовилась физически к этому чемпионату мира, в обоих матчах здорово сыграла тактически и заслуженно обеспечила себе выход из группы. Думаю, если ваша сборная продолжит действовать в схожей манере, то в 1/8 финала Россия сможет дать бой Испании или Португалии.

В третьем туре группы A ЧМ-2018 сборная России в Самаре сыграет с Уругваем. Команда под руководством Станислава Черчесова займет первое место в этом квартете, если сыграет как минимум вничью.

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